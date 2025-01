Android: Identity Check blocca accessi al di fuori delle zone sicure

Google ha annunciato una nuova funzionalità di sicurezza Android, chiamata "Identity Check". Questa blocca le impostazioni sensibili con l'autenticazione biometrica quando ci si trova al di fuori di una posizione attendibile. La nuova funzionalità fa parte della suite di protezione dai furti di Android, che dall’anno scorso questa include funzionalità come Theft Detection Lock. Alcune azioni sensibili che rientrano nelle protezioni di Identity Check includono l'esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica, la modifica del blocco schermo, la registrazione di una nuova impronta digitale, la disattivazione di "Trova il mio dispositivo", l'aggiunta di un account Google, l'accesso alle opzioni sviluppatore e l'apertura di Google Password Manager.

La funzionalità abilita anche una "protezione avanzata" per gli account Google e una sicurezza aggiuntiva per gli account Samsung sui dispositivi idonei. Al momento del lancio, Identity Check sarà disponibile solo su Google Pixel con Android 15 e sui telefoni Samsung Galaxy con One UI 7. Per abilitare la funzionalità, vai su Impostazioni, poi Account Google, Tutti i servizi e, infine, Protezione dai furti. A questo punto basterà soltanto attivare l’interruttore su "Identity Check".

Android: Theft Detection Lock arriva su tutti gli smartphone

Per quanto riguarda Theft Detection Lock, si tratta del sistema di rilevamento furti basato sull'intelligenza artificiale di Google che può identificare gli eventi di furto del telefono in base ai dati dei sensori, al Wi-Fi e al Bluetooth e bloccare lo schermo. La funzionalità è progettata per attivarsi quando qualcuno strappa il telefono dalle mani del proprietario e scappa. Disponibile in un primo momento soltanto sui dispositivi Google Pixel, Google sta ora distribuendo Theft Detection a tutti i telefoni con Android 10 e versioni successive. Per attivare la funzione sul dispositivo, basta toccare Impostazioni, poi Account Google, Tutti i servizi, Protezione dai furti e, infine, Blocco per furto.

Da notare che la funzionalità può essere introdotta dagli aggiornamenti di sistema di Google Play anche su dispositivi non più supportati dagli aggiornamenti di sicurezza. Infine, Google afferma di lavorare a stretto contatto con GSMA per sviluppare nuovi sistemi per contrastare il furto di dispositivi mobili. Tuttavia, ulteriori informazioni in merito saranno divulgate in un secondo momento.