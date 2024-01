Android Auto: Google annuncia le nuove funzionalità AI in arrivo

Nella giornata di ieri, Samsung ha presentato al mondo il suo ultimo dispositivo flagship, Samsung Galaxy S24. Durante l’evento, Google ha annunciato anche una serie di nuove funzionalità AI che verranno lanciate per Android Auto. L’azienda di Mountain View afferma che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, Android Auto riassumerà automaticamente i testi lunghi o le chat di gruppo molto impegnativi durante la guida. Tale funzionalità è molto utile nel secondo caso, poiché potrebbe rappresentare un modo semplice e veloce per rimanere aggiornati mentre si sta guidando.

Android Auto: l’AI suggerirà all’utente risposte pertinenti

Google ha dichiarato che la piattaforma utilizzerà l’intelligenza artificiale per suggerire risposte e azioni pertinenti. Ad esempio, se un amico invia un messaggio chiedendo l’ora di arrivo ad un appuntamento, Android Auto permetterà di condividere l’orario di arrivo stimato con lui. Big G nota anche che, se l’amico invia la sua posizione, basterà un tocco per impostare la navigazione. Inoltre, Android Auto consente anche chi chiamare tale amico con un tocco. Nel caso di smartphone Samsung Galaxy S24, Android Auto sarà presto in grado di riprodurre lo sfondo e le icone del dispositivo. Ciò consentirà essenzialmente all’applicazione di eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone sullo schermo dell'infotainment. Google afferma che la funzione consentirà “una transizione più fluida e un’esperienza coerente dal tuo telefono alla tua auto”.

Il 17 gennaio scorso Samsung ha presentato la nuova linea dei suoi top di gamma Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. I nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana avranno diversi miglioramenti della fotocamera e funzionalità di intelligenza artificiale generativa, insieme a schermi più luminosi e nuovi strumenti di fotoritocco. I dispositivi partono rispettivamente dal prezzo di 929 euro, 1.189 euro e 1.499 euro. I preordini per tutti e tre i dispositivi sono già possibili, mentre le spedizioni partiranno dal prossimo 30 gennaio.