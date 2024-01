AMEX PayBack: la carta di credito per tutti o quasi

La AMEX PayBack è la carta di credito senza canone mensile con un sacco di vantaggi grazie infatti alla possibilità di accumulare il doppio dei punti rispetto ad un normale utente PayBack.

Ad esempio, effettuando un acquisto presso i Partner convenzionati, sia ONLINE che store fisici, e pagando con la Carta di Credito PAYBACK American Express accumuli altri punti oltre a quelli previsti. Questi punti extra li vedrai accreditati subito sul tuo conto PayBack e potrai convertirli in buoni sconto Esso, Carrefour oppure scegliere il premio che più ti aggrada.

AMEX PayBack: scopri come ottenerla

Richiedere la carta di credito è semplicissimo. Per iniziare dovrai avere a portata di mano un documento di identità in corso di validità (Carta d'Identità, Patente di Guida o il tuo Passaporto), l'IBAN della tua banca e il codice fiscale o tesserino sanitario.

Tra i requisiti per farne richiesta basterà percepire un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro, una cifra esigua che rende questa carta richiedibile da tutti, essere residenti in Italia ed avere in IBAN SEPA.

Come già detto, la quota mensile è gratuita ogni anno. Inoltre, con questa carta puoi richiedere di pagare l'estratto conto di una mensilità in particolare a saldo oppure a rate.

Pensate ad esempio ad una spesa non preventivata, magari un guasto al vostro elettrodomestico. Con la carta American Express in questione potrai acquistare un nuovo prodotto richiedendo di dilazionare tale pagamento. In questo caso è previsto un TAN del 12% ed un TAEG del 14,31%.

Costi ed altro

La richiesta della carta avviene completamente ONLINE. Il canone per la gestione della carta è completamente GRATIS.

