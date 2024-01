AMD Ryzen 9, 32GB di RAM e SSD da 512GB per un Mini PC SPAVENTOSO

La tua scrivania è troppo piccola per un computer fisso e anche per un portatile? Allora la soluzione è indubbiamente un Mini PC e oggi lo puoi avere a un prezzo davvero vantaggioso. Se vai su Amazon lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 739 euro, invece che 839 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione coi fiocchi da non perdere assolutamente. Con questo piccolo computer puoi farci di tutto senza sacrifici e occupa pochissimo spazio. Te lo puoi portare ovunque e trasformi un monitor in un computer in un secondo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con AMD Ryzen 9: una BESTIA senza rivali

Inutile girarci intorno, la cosa più importante in un computer è ovviamente il processore e qui ne troviamo uno da spavento. Monta il potentissimo AMD Ryzen 9 7940HS da 8 Core e 12 Thread con scheda grafica AMD Radeon 780M.

Possiede ben 32 GB di RAM DDR5 a doppio canale e un SSD da 512 GB dove potrai installarci di tutto e archiviare quello che vuoi senza fare sacrifici. Ha poi ben 4 ingressi HDMI con risoluzione 4K che offrono una configurazione a 4 monitor in contemporanea. 4 porte USB con interfaccia 3.2 per trasferimenti velocissimo e ingresso per cavo audio e cuffie.

Una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Però devi fare alla svelta perché l'offerta è destinata a durare poco. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 739 euro, invece che 839 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.