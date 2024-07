Amazon: stop al robot Astro per le imprese, focus sui modelli domestici

Amazon ha deciso di interrompere il progetto Astro for Business per concentrarsi sui robot domestici. L'annuncio arriva mentre l'azienda si prepara a ritirare dal mercato il robot destinato alle piccole e medie imprese, lanciato appena lo scorso novembre. "Per accelerare lo sviluppo e migliorare Astro come robot domestico, abbiamo scelto di interrompere il supporto per Astro for Business", ha dichiarato un portavoce di Amazon a Reuters.

Astro for Business, pensato per diverse industrie come vendita al dettaglio, produzione, sanità e benessere, offriva funzionalità come il monitoraggio degli spazi, la riproduzione di musica e video in movimento e aveva un prezzo superiore ai 2.000 dollari. Tuttavia, non ha ottenuto il successo desiderato e la sua dismissione è prevista per il 25 settembre.

La decisione di focalizzarsi sui modelli domestici non è sorprendente, data la crescente popolarità di questo mercato. Astro, un robot lanciato nel 2021 e simile a un cane, ha ricevuto recensioni positive per le sue capacità di interazione e intrattenimento.

Un cambiamento di rotta molto significativo

Questo cambiamento di rotta fa parte della strategia più ampia di Amazon nel settore della robotica, in cui l'azienda sembra voler puntare sui prodotti destinati ai consumatori, lasciando il mercato business ad altri concorrenti.

Ad esempio, recenti indiscrezioni di Bloomberg suggeriscono che Apple stia lavorando a un proprio robot domestico, dopo aver abbandonato il progetto di un veicolo elettrico. Questo contesto evidenzia la difficoltà per Amazon di affermarsi nel competitivo settore della robotica, dove solo il tempo dirà se la scelta di concentrarsi sui robot domestici si rivelerà vincente.

L'abbandono del progetto Astro for Business riflette una nuova strategia di Amazon, che punta a rafforzare la sua presenza nel mercato dei robot per la casa. Questa mossa potrebbe permettere all'azienda di dedicare più risorse e innovazioni a un segmento in crescita, mentre il settore business rimane aperto ai concorrenti.