Amazon regala il Power Bank super sottile da 10000mAh: tuo a soli 13€ (-88%)

Praticamente oggi Amazon regala il Power Bank Dbasne da 10000mAh grazie ad una promozione davvero straordinaria! Al momento è acquistabile a soli 13 euro con uno sconto assurdo dell'88%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offerta speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Power Bank Dbasne: massima potenza e portabilità

Il Power Bank Dbasne, in primis, pesa solo 240 grammi ed è spesso appena 16 mm quindi si contraddistingue per una portabilità massima in quanto entra facilmente in tasca o in borsa.

La capacità della batteria di 10000mAh è davvero potentissima tanto da offrire un'autonomia di 2-3 giorni: per questo motivo il dispositivo è particolarmente ideale per viaggi di lavoro, vacanze o attività all'aperto anche prolungate.

Questo modello, inoltre, è dotato di una potente uscita da 15W quindi consente una ricarica rapidissima per tutti i tuoi gadget tech: basti pensare che in media uno smartphone può essere caricato dallo 0% al 60% in soli 30 minuti. In più, dispone nello specifico di 2 ingressi (Micro/Type C compatibile) e 2 uscite (2 USB A) che permettono di caricare contemporaneamente più dispositivi per ottimizzare i tempi ovunque tu sia.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al suo display a LED che ti consente di monitorare in modo intelligente la potenza disponibile e lo stato di carica, garantendoti sempre un'indicazione accurata dell'autonomia rimanente. Per finire, la sua compatibilità è universale quindi può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo, indipendentemente dalle dimensioni.

