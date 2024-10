Amazon presenta una nuova Fire TV Stick HD ed è subito disponibile

Amazon ha annunciato un rinnovamento della linea di dispositivi Fire TV Stick presentando la nuova Fire TV Stick HD. Questa chiavetta andrà di fatto a sostituire sia la Fire TV Stick che la Fire TV Stick Lite, le quali andranno in pensione e saranno disponibili fino ad esaurimento delle ultime scorte.

La nuova chiavetta è invece già su Amazon disponibile per l'acquisto e può essere tua a 44,99 euro.

Le cose da sapere sulla nuova Fire TV Stick HD

Non ci sono in realtà modifiche dal punto di vista delle prestazioni, ma la nuova Fire TV Stick HD è adesso dotata di un telecomando vocale Alexa che ti permette di controllare in maniera facile e intuitiva l'intera esperienza del tuo salotto, dal TV alla soundbar fino ad altri ricevitori.

Il dispositivo offre tutta la potenza di Fire TV e Alexa con la possibilità di trasformare ogni schermo in una vera e propria Smart TV completa delle migliori app per lo streaming e altri servizi di intrattenimento, come Spotify e Amazon Music.

Il tutto con uno streaming in qualità Full HD, perfetto quindi per potenziare le TV non proprio di ultima generazione o i modelli che non sono provvisti di risoluzione in 4K.

La nuova Fire TV Stick HD è dunque disponibile su Amazon per l'acquisto a 44,99 euro.

