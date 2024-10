Amazon presenta i nuovi Kindle, tra cui uno a colori

L'attesissima line-up dei nuovi dispositivi Kindle è stata presentata oggi da Amazon: viene introdotto per la prima volta un Kindle a colori, accompagnato da un nuovo Kindle Scrible, un Kindle Paperwhite ancora più veloce e un inedito modello entry-level con una colorazione Verde Matcha.

Ecco i nuovi Kindle, grande attesa per Colorsoft

Partiamo proprio da lui, l'attesissimo nuovo arrivato che per la prima volta nella storia del marchio Kindle aggiunge i colori. Rispettando le caratteristiche base degli eReader Amazon, Kindle Colorsoft garantisce elevato contrasto, velocità di rotazione delle pagine, luce frontale autoregolante e, appunto, colori vivaci piacevoli da guardare.

Questa soluzione permetterà di sfogliare le copertine a colore dei libri o nel Kindle Store, vedere foto e immagini dei libri e aggiungere evidenziazioni colorate. Il dispositivo sfrutta un nuova luce a LED che migliora il colore e aumenta la luminosità senza alterare i dettagli: la risoluzione delle immagini viene mantenuta anche ingrandendole, mentre l'utente avrà la facoltà di scegliere uno stile di colore standard o vibrante.

Con ricarica wireless, autonomia fino a 8 settimane e certificazione waterproof, Kindle Colorsoft sarà disponibile dal 30 ottobre ed è in preordine a 299,90 euro.

Paperwhite, Scrible e un nuovo dispositivo compatto: gli altri nuovi Kindle

A rinnovarsi è l'intera linea Kindle. Debutta un nuovo Kindle Scrible con un display con bordi bianchi e una superficie liscia simile alla carta per migliorare l'esperienza di scrittura. I 300ppi garantiranno un testo nitido e chiaro sia in scrittura che in lettura, mentre tra le funzioni inedite arrivano nuove esperienze di scrittura e di annotazione all'interno dei libri.

Il nuovo Kindle Scrible sarà disponibile dal 4 dicembre e puoi già preordinarlo a 429,99 euro.

Il Kindle Paperwhite, il modello più venduto, si rinnova anch'esso con un dispositivo ancora più veloce, con uno scorrimento delle pagine e della libreria più rapido e reattivo nell'ordine del 25% rispetto al passato. Il display da 7 pollici sfrutta un transistor per garantire il più alto rapporto di contrasto che si sia mai visto in un Kindle per far risaltare al meglio testo e immagini sullo schermo.

Il nuovo Kindle Paperwhite da 16GB è disponibile a 169,99 euro, mentre la Signature Edition da 32GB parte da 199,99 euro.

Chiudiamo con il nuovo modello entry-level: con un peso di soli 158 grammi, il rinnovato Kindle base è così piccolo che può essere tenuto nel palmo di una mano, ma non rinuncia a funzioni premium come il display a 300ppi privo di riflessi e più veloce che in passato.

Il nuovo Kindle arriva con un inedito colore Verde Matcha, dispone di 16GB di memoria e può essere tuo a partire da 109,99 euro.