Amazon: occhiali smart per i corrieri, rivoluzione nelle consegne

Amazon, sempre pronta a esplorare nuove tecnologie, sta sviluppando un progetto innovativo per migliorare l'efficienza delle sue consegne: dotare i propri corrieri di occhiali smart. Questa iniziativa mira a ridurre i tempi di consegna e ottimizzare il lavoro, concentrandosi in particolare sull'ultima fase del percorso, nota come "ultimo miglio", che è spesso la più complessa e costosa nel processo di distribuzione.

L'ultimo miglio rappresenta una sfida significativa per l'e-commerce, poiché comporta il tragitto finale dal furgone fino alla porta del cliente. Amazon ha già sperimentato diverse soluzioni per ottimizzare questa fase critica, come l'uso di scanner sui veicoli che segnalano con una luce il pacco da consegnare. Tuttavia, l'azienda sta cercando di andare oltre con l'introduzione di occhiali smart, ispirati agli Echo Frames, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui i corrieri gestiscono le consegne.

Questi occhiali smart saranno dotati di un piccolo display che fornirà ai corrieri indicazioni in tempo reale, aiutandoli a orientarsi e a raggiungere più facilmente l'indirizzo del destinatario. Potrebbero mostrare mappe sovrapposte alla realtà, segnalare percorsi alternativi e fornire dettagli su come accedere agli edifici o affrontare eventuali ostacoli, riducendo così i tempi di ricerca e aumentando l'efficienza operativa.

La costruzione degli occhiali non sarà semplice

Tuttavia, ci sono ancora diverse sfide da superare prima di vedere questa tecnologia ampiamente adottata. La costruzione di occhiali leggeri, comodi e con una batteria che duri per l'intero turno lavorativo non è semplice. Inoltre, è necessario un costante aggiornamento delle informazioni sugli indirizzi e sugli edifici, il che richiede un grande sforzo di raccolta e gestione dei dati.

Per Amazon, i vantaggi di questa tecnologia potrebbero essere significativi, migliorando la precisione delle consegne e riducendo i tempi di inattività. Inoltre, l'azienda potrebbe raccogliere preziose informazioni sui processi di consegna, perfezionando ulteriormente le sue operazioni logistiche.

Non è ancora chiaro come i corrieri reagiranno a questa innovazione. Alcuni potrebbero apprezzare l'assistenza fornita dagli occhiali smart, mentre altri potrebbero temere un aumento della sorveglianza sul lavoro. Il progetto, quindi, rappresenta un'interessante evoluzione per il settore, ma solleva anche importanti interrogativi sulla privacy e sull'impatto sulle condizioni lavorative.