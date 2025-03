Amazon Music Unlimited: sconto del 50% per 4 mesi, scopri l'offerta

Fino al 7 marzo 2025, chi si iscrive per la prima volta ad Amazon Music Unlimited può approfittare di un'interessante promozione: 50% di sconto per i primi 4 mesi.

Grazie a questa offerta, è possibile accedere a milioni di brani, playlist curate e ai podcast più popolari, tutto senza interruzioni pubblicitarie. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio l'offerta della piattaforma e chi può usufruire dello sconto.

Cosa offre Amazon Music Unlimited e a chi è riservata

Con Amazon Music Unlimited puoi ascoltare le tue canzoni preferite dove e quando vuoi, anche offline, grazie alla possibilità di scaricare i brani direttamente sul tuo dispositivo. La piattaforma offre anche skip illimitati, permettendoti di saltare liberamente i brani fino a trovare quello giusto per il tuo mood.

Dopo i primi 4 mesi scontati, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 10,99 € al mese, ma potrai cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento, senza penali o costi aggiuntivi.

Questa promozione è riservata a chi non ha mai provato il servizio e non ha usufruito dei 30 giorni di prova gratuita offerti in passato. L'attivazione è semplice e immediata: basta collegarsi al sito ufficiale di Amazon Music, iscriversi e iniziare subito ad ascoltare musica e podcast senza limiti.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: fino al 7 marzo, attiva questo servizio e goditi 4 mesi con il 50% di sconto, per vivere un'esperienza di ascolto personalizzata e senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.