Amazon Music Unlimited gratis per 1 mese: ecco le ultime uscite

Per ascoltare musica dal proprio smartphone non esiste solo Spotify. Una delle piattaforme più interessanti è Amazon Music Unlimited. Se stai cercando un'app per ascoltare musica in streaming con libertà totale e qualità audio superiore, è una delle opzioni più interessanti.

Il servizio offre accesso illimitato a milioni di brani e podcast, senza interruzioni pubblicitarie, con la possibilità di ascoltare in HD e audio spaziale, anche in modalità offline e con skip illimitati. E ora hai una possibilità da cogliere al volo: attivarlo per un mese gratis. Tutti i dettagli sono su questa pagina di Amazon Music.

Prova Amazon Music Unlimited gratis per un mese

Come dicevamo, chi non ha ancora provato il servizio può usufruire di un mese di Amazon Music Unlimited gratis. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 10,99€ al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento, senza penali o obblighi di permanenza.

Attivare Amazon Music Unlimited è semplice: basta visitare la pagina dell’offerta. Con Amazon Music Unlimited hai:

Accesso illimitato a tutta la libreria musicale ;

; Nessuna pubblicità tra i brani ;

; Podcast senza interruzioni ;

; Ascolto in alta definizione ;

; Supporto all’audio spaziale per un’esperienza immersiva.

Così potrai ascoltare tutte le ultime uscite presenti nella piattaforma, tra cui "Mi ami o mi odi", il nuovo album di Elodie; "Schegge", il nuovo album di Giorgio Poi; "On Fire", l'ultimo singolo di Salmo con Low Kidd; "Comuni Mortali" di Achille Lauro; "Ragazzi giù" di Rocco Hunt; "Notti brave amarcord" di Carl Brave.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.