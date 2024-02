Amazon lancia il suo assistente allo shopping AI Rufus

Amazon ha lanciato un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti. Rufus, questo il suo nome, è progettato per essere un assistente allo shopping esperto. È infatti in grado di rispondere a domande, fornire consigli e confronti per guidare i clienti attraverso il percorso di acquisto online. Secondo Amazon, Rufus è stato addestrato sul catalogo dei prodotti, sulle recensioni dei clienti, sui forum di domande e risposte della community e su altre fonti online per raccogliere informazioni pertinenti. Attualmente può dialogare con i clienti per assisterli nelle varie fasi, dalla ricerca iniziale del prodotto alle domande specifiche sulle singole inserzioni. Per interagire con Rufus, basta digitare o pronunciare domande nella barra di ricerca nell’app Amazon. Apparirà nella parte inferiore dello schermo in un'interfaccia di chat in cui gli utenti possono porre domande di follow-up e visualizzare le domande correlate suggerite.

Amazon: Rufus semplificherà la ricerca dei prodotti sull’app

Il chatbot Amazon mira a semplificare determinate attività, come ad esempio capire quali fattori considerare quando si acquistano determinati articoli, ma non solo. Può infatti confrontare categorie di prodotti, consigliare idee regalo basate sull'occasione e valutare i dettagli del prodotto. Come dichiara Amazon sul suo blog ufficiale: “Rufus migliora in modo significativo la facilità con cui i clienti trovano e scoprono i prodotti migliori per soddisfare le loro esigenze, integrati perfettamente nella stessa esperienza di acquisto Amazon che utilizzano regolarmente”.

Rufus è attualmente disponibile in versione beta per clienti statunitensi selezionati che hanno installato l'ultima app Amazon Shopping su Android e iOS. L'azienda prevede di espandere gradualmente l'accesso della regione a un numero maggiore di utenti mobili nelle prossime settimane. Il lancio segna l’ultimo sforzo di Amazon per incorporare l’intelligenza artificiale avanzata nelle sue principali capacità di acquisto. Rufus contiene modelli linguistici generativi per comprendere le esigenze dei clienti dal linguaggio naturale e fornire risposte personalizzate e contestuali.