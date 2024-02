Amazon Echo Hub è disponibile in Italia: puoi acquistarlo subito

Amazon Echo Hub è finalmente disponibile anche in Italia. Se non sai di cosa si tratta siamo di fronte ad un pannello di controllo intelligente da montare a parete o dove preferisci che ti permette di monitorare e gestire al meglio e più facilmente i tuoi dispositivi collegati per la casa intelligente. Puoi subito acquistarlo su Amazon a 199,99 euro con spedizione e consegna immediata.

Amazon Echo Hub: come funziona e perché averlo

Amazon Echo Hub nasce per semplificare la gestione della tua casa domotica: con un semplice comando vocale rivolto ad Alexa o un tocco dello schermo, puoi controllare luci, prese intelligenti, videocamere e molto altro.

Echo Hub è infatti compatibile con migliaia di dispositivi, inclusi serrature, termostati, altoparlanti e molte altre apparecchiature smart. Puoi facilmente sincronizzare i tuoi dispositivi wi-fi, Bluetooth, Zigbee, Matter e Thread con l'hub per la Casa Intelligente integrato.

L'installazione è molto semplice: ti basta fissarlo a qualsiasi parete con una presa di corrente. Una volta fatto puoi collegarlo anche ad altri dispositivi Amazon, come gli altoparlanti intelligenti con Alexa integrata.

Insomma, il modo migliore per rendere la propria casa sempre più smart con un tocco di tecnologia contemporanea irresistibile. Acquistalo ora a soli 199,99 euro.

