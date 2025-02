Amazon disattiva il download diretto degli ebook: cosa cambia

A partire dal 26 febbraio 2025, Amazon apporterà una significativa modifica alla gestione degli ebook acquistati sulla sua piattaforma, eliminando la possibilità di scaricare direttamente i libri e trasferirli su altri dispositivi tramite USB. Sebbene questa funzionalità fosse poco conosciuta, era apprezzata da molti utenti, in quanto consentiva di avere una copia locale dei propri ebook, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per la lettura.

La scelta di Amazon è motivata principalmente dalla volontà di combattere la pirateria. Infatti, il formato AZW3, utilizzato per i libri scaricati dalla piattaforma, è relativamente facile da decifrare e modificare, consentendo a chiunque di rimuovere le protezioni e distribuire illegalmente i contenuti.

In questo modo, Amazon intende proteggere i diritti d'autore e impedire la diffusione non autorizzata dei libri acquistati. Tuttavia, questa decisione avrà diverse conseguenze per gli utenti. In primo luogo, limiterà la gestione della libreria digitale.

Diverse preoccupazioni per gli utenti

Senza la possibilità di creare un backup offline, gli utenti diventeranno più dipendenti dal servizio di Amazon per l'accesso ai propri libri. Inoltre, chi possiede un eReader che non è un Kindle non potrà più trasferire direttamente i libri acquistati sul proprio dispositivo, riducendo notevolmente la flessibilità nella scelta degli strumenti di lettura.

Un altro aspetto preoccupante riguarda il rischio di perdita dei contenuti. In caso di problemi con il servizio di Amazon, gli utenti potrebbero non riuscire a recuperare i propri libri, mettendo a rischio l'accesso alle proprie letture digitali. La possibilità di avere copie fisiche dei libri era, per molti, una sicurezza in più per evitare imprevisti legati ai cambiamenti nella piattaforma.

Per gestire la propria libreria digitale dopo il 26 febbraio, ci sono comunque alcune alternative. È possibile utilizzare l'app Kindle su dispositivi mobili e tablet, che consente di scaricare e leggere i libri acquistati. In alternativa, esistono software di terze parti come Calibre, che permette di convertire i formati e trasferire i libri su diversi dispositivi. Inoltre, gli utenti hanno ancora la possibilità di scaricare manualmente i libri prima della data limite e salvarli sul proprio computer come backup.