Amazon chiude il suo Appstore Android e il programma Coins

Amazon ha recentemente annunciato una decisione importante che riguarda il suo Appstore Android: a partire dal 20 agosto 2025, il negozio digitale per app Android chiuderà definitivamente, con un impatto diretto sugli sviluppatori e sugli utenti che utilizzano il servizio. Questa notizia segue la chiusura dell'Appstore su Windows prevista per il 5 marzo 2025, a causa della fine del supporto delle app Android da parte di Microsoft in Windows 11.

Gli sviluppatori sono stati informati che non sarà più possibile caricare nuove app sull'Amazon Appstore per dispositivi Android. Tuttavia, fino alla chiusura del servizio, potranno continuare a inviare aggiornamenti per le app già esistenti.

Questo significa che chi ha app attive nel negozio potrà mantenerle aggiornate, ma non potrà più aggiungere nuovi contenuti a partire da oggi. Inoltre, i clienti di Amazon in Giappone non potranno più effettuare acquisti in-app a partire da ora. Gli acquisti continuano a essere disponibili su altri marketplace fino alla chiusura definitiva nel 2025.

Si aggiunge anche la chiusura di Amazon Coins

A questa interruzione del servizio, si aggiunge anche la fine del programma Amazon Coins, la valuta digitale utilizzata per acquistare giochi e app sull'Appstore. Dal 20 febbraio 2025, le Amazon Coins non saranno più acquistabili, e quelle già acquistate, se non utilizzate entro la chiusura del servizio, saranno rimborsate. Gli utenti che possiedono ancora monete virtuali nei loro account possono essere sicuri che verranno risarciti.

Per quanto riguarda i dispositivi Amazon Fire TV e Fire Tablet, l'Appstore continuerà a funzionare normalmente, nonostante la chiusura per i dispositivi Android. Questo rappresenta una conferma che Amazon non intende abbandonare completamente l'ecosistema delle sue piattaforme, anche se il focus si sposterà gradualmente.

Questa mossa di Amazon ha suscitato discussioni tra gli sviluppatori e gli utenti Android, che si trovano di fronte alla necessità di adattarsi a un cambiamento significativo nell'ecosistema delle app. Con il calo del supporto per l'Appstore e l'addio alle Amazon Coins, molti potrebbero decidere di rivolgersi ad altri marketplace o soluzioni alternative. L'azienda, comunque, ha voluto rassicurare i propri utenti e sviluppatori, sottolineando che tutti gli acquisti effettuati fino al 2025 saranno regolarmente rimborsati e gestiti.