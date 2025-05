Amazon aggiorna l'app Kindle per iOS: acquisti diretti senza commissioni Apple

Per l’app Amazon Kindle su dispositivi iOS è disponibile novità per tutti gli amanti della lettura digitale. Grazie all’introduzione del pulsante Get Book, gli utenti possono ora effettuare acquisti diretti di eBook senza uscire dall’applicazione, un cambiamento che segna un punto di svolta rispetto alle rigide regole imposte da Apple in passato.

Una reazione alla sentenza giudiziaria contro Apple

Questa trasformazione è il risultato di una sentenza giudiziaria emessa lo scorso 30 aprile, che ha stabilito l’impossibilità per Apple di applicare la sue controverse commissioni del 27% sugli acquisti esterni e di limitare l’utilizzo di metodi di pagamento alternativi. Nonostante Apple abbia già presentato ricorso contro questa decisione, la sentenza rimane attualmente in vigore, consentendo ad Amazon di apportare un miglioramento significativo all’esperienza utente.

Secondo Tim Gillman, portavoce di Amazon, questa modifica sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire un’esperienza sempre più fluida e soddisfacente per i suoi clienti. Ora, grazie al nuovo pulsante Get Book, gli utenti possono completare i loro acquisti direttamente tramite il browser mobile integrato nell’app, eliminando il fastidioso passaggio a un browser esterno, precedentemente necessario per finalizzare le transazioni.

Un vantaggio per chi utilizza un e-reader Kindle

Questo aggiornamento rappresenta una rottura radicale con il passato. Dal 2011, infatti, le regole restrittive dell’App Store avevano obbligato gli sviluppatori a rimuovere qualsiasi riferimento a sistemi di pagamento alternativi dalle loro applicazioni. Prima dell’introduzione di questa funzionalità, gli utenti dell’app Amazon Kindle potevano esplorare il catalogo e leggere i libri già acquistati, ma dovevano inevitabilmente utilizzare un browser separato per effettuare nuovi acquisti.

Il miglioramento è particolarmente vantaggioso per chi utilizza un e-reader Kindle in condizioni di connessione Wi-Fi instabile, rendendo il processo di acquisto molto più agevole e diretto. Inoltre, Amazon riesce a evitare la tradizionale commissione imposta da Apple, rendendo il sistema più efficiente e conveniente per i suoi clienti.

Un futuro ancora incerto

Tuttavia, il futuro di questa innovazione non è ancora certo. Se Apple dovesse vincere il ricorso, Amazon potrebbe essere costretta a rimuovere le nuove funzionalità e a ripristinare l’esperienza meno pratica di prima. Questo episodio mette in luce le crescenti tensioni tra i colossi tecnologici, come Apple e Amazon, in merito al controllo sui sistemi di pagamento digitali e alle commissioni associate.

Nel frattempo, gli utenti dell’app iOS app di Amazon possono godere di una libertà di acquisto senza precedenti, che rende più semplice e immediato l’accesso a nuovi contenuti digitali. La possibilità di utilizzare il pulsante Get Book per effettuare acquisti diretti di eBook senza interruzioni rappresenta un passo avanti significativo per l’ecosistema della lettura digitale.