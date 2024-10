Allarme truffe online: diverse denunce e furti da oltre 20mila euro

I Carabinieri di Perugia hanno intensificato i controlli per far fronte alla crescente ondata di truffe online, un fenomeno in aumento grazie alla diffusione di internet e al boom degli acquisti digitali. Diverse persone sono state denunciate per aver raggirato cittadini ignari, sfruttando la fiducia riposta nei sistemi di compravendita su piattaforme virtuali.

Le tecniche utilizzate dai truffatori sono sempre più avanzate. In molti casi, i malintenzionati fingono di vendere prodotti o servizi, richiedendo pagamenti anticipati senza poi consegnare la merce o erogare il servizio promesso. Altre volte, si presentano come falsi operatori bancari, convincendo le vittime a trasferire somme di denaro su conti correnti controllati dai truffatori.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare e denunciare diversi individui responsabili di truffe nei confronti di cittadini residenti in vari comuni della provincia di Perugia. Tra le vittime si contano venditori raggirati da finti acquirenti, così come acquirenti ingannati da falsi venditori che non hanno mai consegnato la merce acquistata.

Una serie di accortezze per non cadere vittima di queste frodi

Questi episodi evidenziano l’urgenza di fare attenzione alle transazioni online, un ambito in cui è facile cadere vittima di frodi, specialmente di fronte a offerte apparentemente troppo convenienti o richieste di pagamento anticipato.

Per evitare di cadere preda di questi raggiri, è essenziale accertarsi sempre dell'identità di chi vende o compra, raccogliendo informazioni dettagliate e verificandone la reputazione. È altrettanto importante diffidare di proposte che sembrano troppo allettanti e rifiutare pagamenti anticipati fino alla ricezione della merce o del servizio. Preferire metodi di pagamento sicuri può ridurre il rischio di truffe.

Nel caso in cui si venga contattati da un potenziale truffatore, è fondamentale non condividere mai dati personali sensibili, come credenziali bancarie, e non cliccare su link sospetti ricevuti tramite email o messaggi. La vigilanza e la prontezza nel denunciare eventuali truffe alle autorità possono aiutare a contenere questo fenomeno in crescita.