Allarme furti d'identità: come evitare spiacevoli sorprese?

Il furto d'identità è un fenomeno in costante crescita.

Attraverso diversi canali più o meno leciti, alcuni criminali informatici riescono a raccogliere informazioni rispetto a una persona, andando a costruire un vero e proprio profilo digitale. Questo, una volta realizzato, può essere utilizzato per vari scopi, molti dei quali illegali, oppure rivenduti sul Dark Web.

Per evitare di avere spiacevoli sorprese, esistono diverse precauzioni. In primis, leggere tutti i disclaimer quando ci si iscrive a piattaforme e siti Web è, senza ombra di dubbio, un ottimo modo per valutare come vengono utilizzati i dati raccolti.

Evitare siti sprovvisti di HTTPS e sospetti è un altro passo verso maggiori certezze. Va poi detto che, per evitare la dispersione di dati e rendere meno probabili furti d'identità esiste anche un servizio specifico.

Furti d'identità? Serve attenzione, prevenzione e un servizio apposito

Incogni è una piattaforma giovane, che lavora in maniera automatica ed efficace.

Questa infatti, va a individuare le eventuali informazioni dell'utente presenti nei database dei data broker. Una volta trovati, procede automaticamente con la richiesta della rimozione degli stessi.

Non solo: una volta attivato, Incogni agisce con costanza, individuando in reinserimento dei dati. Tenendo conto che, agire manualmente in tal senso andrebbe a richiedere centinaia di ore, si tratta di un sistema molto conveniente.

Ciò permette all'utente di ottenere il pieno controllo dei propri dati personali, mitigando in maniera considerevole le possibilità di furti d'identità e altre situazioni spiacevoli.

Non solo: grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere la protezione di Incogni con il 50% di sconto sul piano annuale.

Attraverso questa riduzione di prezzo, il servizio in questione viene a costare soli 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.