Allarme cyberattacchi in Italia: triplicati gli incidenti nel 2023

L'Italia sta affrontando un allarme cyberattacchi senza precedenti, con un triplicamento degli incidenti nel 2023 rispetto all'anno precedente. Secondo l'ultimo report di Yarix, azienda specializzata in sicurezza informatica, l'Italia è la quinta nazione al mondo per numero di attacchi ransomware, con un incremento del 300% degli attacchi critici e delle violazioni effettive rispetto al 2022.

Nel dettaglio, nel 2023 in Italia si sono registrati circa 311 mila eventi di sicurezza, il doppio rispetto al 2022. I settori più colpiti sono stati il manifatturiero (15%), la moda (14%) e il settore energy & utilities (10%).

Tra i principali vettori di questi attacchi vi sono i ransomware, con l'Italia che si posiziona al quinto posto a livello globale, preceduta solo da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada. Il gruppo ransomware più attivo è risultato essere LockBit, responsabile del 22% degli attacchi complessivi.

L'IA come strumento di difesa dai cyberattacchi

Gli esperti sottolineano l'importanza dell'intelligenza artificiale come strumento per prevenire e rispondere rapidamente alle campagne di hacking. L'utilizzo dell'IA potrebbe infatti ridurre significativamente i tempi di difesa. Questo approccio innovativo è considerato essenziale per fronteggiare la crescente sofisticazione degli attacchi informatici.

Oltre agli attacchi ransomware, nel 2023 sono state rilevate oltre 193 milioni di credenziali compromesse da malware di tipo "infostealer" a livello globale, con un aumento del 180% rispetto all'anno precedente. In questa classifica negativa, l'Italia si trova al ventesimo posto a livello mondiale per numero di sistemi compromessi e al terzo posto in Europa, superata solo da Spagna e Germania.

Di fronte a questo scenario allarmante, è cruciale sensibilizzare sia le aziende che i cittadini sui pericoli degli attacchi informatici e sull'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri dati e sistemi. L'intelligenza artificiale può giocare un ruolo chiave in questa lotta, ma è necessaria una collaborazione congiunta di tutti gli attori coinvolti per contrastare efficacemente la minaccia cibernetica.