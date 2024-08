Alexa Plus: svelate le funzionalità a pagamento dell’assistente AI

Com’è ormai noto, Amazon sta lavorando a una versione a pagamento di Alexa con funzionalità di chat AI avanzate. Tale versione si chiamerà Alexa Plus e offrirà un'esperienza AI più personalizzata e conversazionale. Di recente, Reuters ha segnalato che l’azienda sta valutando di far pagare tra 5 e 10 dollari al mese per accedere al servizio. Nelle scorse ore, il Washington Post ha rivelato tutte le funzionalità che faranno parte del prossimo servizio di abbonamento Alexa, il cui lancio è previsto per il prossimo ottobre. Alexa Plus sarà in grado di riconoscere la voce degli utenti e di porre domande su di loro per essere più utile. Inoltre, l'esperienza vocale sembrerà più colloquiale e carismatica rispetto all'attuale esperienza Alexa.

Alexa Plus: Smart Briefing e le altre funzioni in arrivo

La caratteristica principale di Alexa Plus sarà il nuovo "Smart Briefing". Come suggerisce il nome, Smart Briefing fornirà riepiloghi giornalieri generati dall'intelligenza artificiale di articoli di notizie selezionati in base alle preferenze di un cliente. Non si tratta di una caratteristica completamente nuova. Anche Google Assistant offre infatti una funzionalità simile chiamata News Briefings. Secondo il documento interno di Amazon, Smart Briefings può creare un'abitudine quotidiana e guidare un coinvolgimento ricorrente per l’assistente AI.

Alexa Plus sarà anche in grado di aiutare gli utenti a trovare ricette. Includerà poi nuovo chatbot dedicato ai bambini, che consentirà loro di "avere conversazioni esplorative avanti e indietro con Alexa su vari argomenti". Ci sarà una nuova esperienza di acquisto conversazionale. Ad esempio, i clienti saranno in grado di fare domande come ad esempio: "Di che colore sono le scarpe?", "Quali sono gli ingredienti?" o "Hai offerte sulle cuffie?". La nuova funzionalità Shopping Scout può inoltre avvisare gli utenti quando un particolare prodotto è in saldo.

Insieme alla normale funzionalità vocale, Amazon sta anche pianificando di lanciare per la prima volta una versione web UI di Alexa. La nuova esperienza web di Alexa competerà direttamente con ChatGPT di OpenAI, Google Gemini e Microsoft Copilot. Nonostante la spinta per l'abbonamento premium ad Alexa Plus, Amazon continuerà a offrire una versione gratuita di Alexa con un set limitato di funzionalità.