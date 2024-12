Alexa (Echo Dot) a 25€ per l'ultimo giorno di Black Friday (-62%)

Echo Dot di quinta generazione (Alexa) è un dispositivo che si integra perfettamente nell'ecosistema domotico di una casa smart e oggi, su Amazon, per l'ultimo giorno di Black Friday, viene scontato del 62% per un prezzo finale di 25€.

Prezzaccio Amazon: Echo Dot di quinta generazione in super promo!

L’Echo Dot di quinta generazione è il compagno ideale per portare musica, praticità e intelligenza nella tua casa. Con un suono ricco e avvolgente, questo dispositivo offre un’esperienza audio migliorata, con voci nitide e bassi profondi che rendono ogni momento di ascolto ancora più coinvolgente.

Puoi riprodurre musica, audiolibri e podcast da piattaforme come Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molte altre, tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth, per avere sempre a portata di mano i tuoi contenuti preferiti.

Alexa, il cuore dell’Echo Dot, è sempre pronta ad aiutarti. Chiedile di impostare timer, fornire le previsioni del tempo, rispondere alle tue domande o addirittura raccontarti barzellette per un tocco di leggerezza nella tua giornata. Perfetto per la tua casa intelligente, l’Echo Dot ti consente di controllare dispositivi compatibili con la voce o di impostare routine personalizzate basate su azioni come la variazione della temperatura.

Grazie alla funzione di sincronizzazione, puoi associare più dispositivi Echo compatibili o integrarli con Fire TV, trasformando la tua esperienza visiva e sonora in un momento davvero immersivo. La privacy è una priorità: il dispositivo è dotato di numerosi livelli di protezione, inclusa la possibilità di disattivare elettronicamente i microfoni con un pulsante dedicato.

