AirTag: nuovi avvisi sulla batteria per la sicurezza dei bambini

Apple ha aggiunto recentemente aggiunto delle etichette di avvertenza agli AirTag e alle loro confezioni. Questa nuova misura è stata introdotta per conformarsi a una legge che richiede le etichette sui prodotti con pile a bottone o a moneta che potrebbero essere ingerite dai bambini. Come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla US Consumer Product Safety Commission (CPSC): “l'AirTag di Apple, popolare dispositivo di localizzazione, soddisfaceva i requisiti di prestazione per la protezione della batteria a bottone al litio dell'AirTag. Tuttavia, le unità importate dopo la data di entrata in vigore della legge Reese, il 19 marzo 2024, non riportavano le avvertenze richieste sul prodotto e sulla confezione relative al grave rischio di lesioni derivanti dall'ingestione delle batterie se queste piccole batterie non vengono tenute fuori dalla portata dei bambini”.

AirTag: aggiornata anche l’app Dov’è con le nuove avvertenze

Con la nuova modifica, il vano batteria dell'AirTag include un "simbolo di avvertenza". Inoltre, Apple ha aggiornato le scatole degli AirTag per "includere le dichiarazioni di avvertenza e i simboli obbligatori". Apple ha anche aggiornato l'app Dov'è, con nuove istruzioni che appaiono quando viene chiesto di cambiare una batteria dell'AirTag. Adesso il messaggio include anche un "avviso sui pericoli delle batterie a bottone e a moneta". La CPSC ricorda a tutti i produttori, importatori, distributori e rivenditori che la mancata osservanza della legge Reese potrebbe comportare sanzioni pecuniarie. La nuova modifica non riguarderà probabilmente soltanto Apple, ma tutti i produttori di dispositivi simili che non presentano i necessari avvisi per la sicurezza.

AirTag è stato lanciato nel 2021. Fino ad ora non vi è stato un vero e proprio aggiornamento di questo dispositivo di localizzazione. Alcune indiscrezioni parlano di un probabile lancio della versione AirTag 2 a metà del 2025. Tuttavia, ad oggi l’azienda di Cupertino non ha confermato né smentito le voci in merito.