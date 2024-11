AirTag 2: Apple potrebbe lanciare nuova versione a metà del 2025

AirTag è stato uno dei dispositivi Apple più particolari quando è stato lanciato nel 2021, poiché non rientrava nella solita categoria di articoli dell’azienda. Inoltre, AirTag è stato anche un prodotto controverso per Apple, il che ha portato a decine di cause legali intentate contro l'azienda per stalking o tracciamento indesiderato. Nonostante le controversie, Apple non ha intenzione di abbandonare il device. A maggio, è stato riferito che Apple potrebbe lanciare l'AirTag di seconda generazione con alcune funzionalità aggiornate l'anno prossimo. Ora, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato che AirTag 2 arriverà a metà del 2025. Come si legge nel rerport di Gurman, il dispositivo, il cui nome in codice sarà probabilmente B58, ha superato con successo alcuni test di produzione. Proprio per tale motivo, Apple si starebbe preparando a svelarlo l'anno prossimo.

AirTag 2: device potenziato contro il tracciamento indesiderato

Nell’ottobre dell’anno scorso, l’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato che l'azienda ha posticipato la produzione di massa di AirTag fino al 2025. Considerando che Gurman e Kuo hanno rilasciato la stessa affermazione, si potrebbe essere quasi essere certi che AirTag 2 arriverà l'anno prossimo. Il dispositivo potrebbe infatti arrivare insieme alla serie iPhone 17 o alla rinnovata gamma di iPad di Apple. Secondo Gurman, AirTag 2 sarà dotato di un chip wireless integrato più potente, che fornirà un tracciamento della posizione più preciso e una portata migliore. Il prodotto potrebbe anche presentare lo stesso chip Ultra Wideband di seconda generazione utilizzato nella serie iPhone 15, migliorando ulteriormente le sue capacità di tracciamento.

Tuttavia, un raggio d'azione migliorato e il tracciamento della posizione potrebbero non essere gli unici aggiornamenti del nuovo AirTag. Ming-Chi Kuo ha affermato l'anno scorso che AirTag 2 potrebbe essere integrato nell'esperienza di elaborazione spaziale di Apple, che ruota attorno al visore Vision Pro. Resta da vedere come sarà l'integrazione, ma potrebbe seguire il recente programma di Apple per integrare ogni prodotto con Vision Pro. Gurman ricorda anche che AirTag 2 renderà più difficile per le persone staccare l'altoparlante, impedendo il tracciamento indesiderato. Ad oggi non ci sono ancora dettagli su eventuali modifiche al design o al prezzo, ma Cupertino potrebbe rilasciare presto nuovi dettagli in merito.