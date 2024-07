AirPods di terza generazione SCONTATISSIME per il Prime Day 2024

Gli AirPods di nuova generazione offrono un'esperienza d'ascolto innovativa con audio spaziale personalizzato e rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti mettono al centro della musica. Questi auricolari presentano una taglia unica che si adatta perfettamente a qualsiasi orecchio, garantendo comfort e stabilità durante l'uso.

I nuovi AirPods sono dotati di un sensore di pressione per controllare facilmente la riproduzione multimediale e le chiamate, rendendo l'interazione con i tuoi dispositivi più semplice e intuitiva. Sono progettati per resistere a sudore e acqua, sia per gli AirPods stessi che per la loro custodia di ricarica, offrendo una protezione affidabile durante l'allenamento e le attività all'aperto.

La custodia di ricarica è disponibile in due versioni: Lightning o MagSafe, offrendo flessibilità nelle opzioni di ricarica. Con una singola carica, gli AirPods offrono fino a 6 ore di ascolto continuo, mentre la custodia di ricarica può estendere l'autonomia totale fino a 30 ore, garantendo che tu possa goderti la tua musica per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Gli AirPods rappresentano una fusione perfetta di tecnologia avanzata e design ergonomico, ideali per chi cerca qualità audio eccezionale e funzionalità pratiche. Grazie alla resistenza al sudore e all'acqua, sono perfetti per qualsiasi situazione, che tu stia correndo sotto la pioggia o sudando in palestra.

Su Amazon, oggi, le AirPods di terza generazione vengono scontate del 29% in occasione del Prime Day 2024, prezzo finale di 141,55€.