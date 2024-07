AirPods di terza generazione in super offerta su Amazon (-20%)

I dispositivi Apple, si sa, sono poche volte soggetti a sconti rilevanti e oggi le AirPods di terza generazione vengono messe in offerta con un risparmio attivo del 20% e un costo totale e finale di 159€.

Risparmio attivo: 20% di sconto sulle AirPods

Le AirPods di terza generazione offrono un'esperienza audio immersiva grazie all'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti mette al centro della musica. Con una taglia unica, queste cuffie sono progettate per adattarsi comodamente a tutti.

I nuovi sensori di pressione permettono di controllare facilmente la riproduzione multimediale e le chiamate, rendendo l'utilizzo delle AirPods ancora più intuitivo. Sono resistenti al sudore e all’acqua, sia per le cuffie che per la custodia di ricarica, rendendole ideali per l'uso quotidiano e durante gli allenamenti.

La custodia di ricarica è disponibile in due versioni: Lightning e MagSafe, offrendo diverse opzioni di ricarica per soddisfare le tue esigenze. Con una singola carica, le AirPods offrono fino a 6 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica garantisce fino a 30 ore totali di ascolto, permettendoti di godere della tua musica preferita per tutta la giornata.

Le AirPods di terza generazione, dunque, combinano tecnologia avanzata e un design pratico. L'audio spaziale personalizzato e il rilevamento dinamico della posizione della testa offrono un'esperienza d'ascolto unica, mentre i sensori di pressione semplificano il controllo delle funzioni.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 20% sulle AirPods di terza generazione di casa Apple che vengono vendute al prezzo totale e finale di 159€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

