AirPods: con iOS 26 potrebbero arrivare tante nuove funzioni, dal controllo della fotocamera ai gesti avanzati

Gli AirPods si preparano a una trasformazione grazie all'introduzione di iOS 26, che potrebbe portare una serie di nuove funzionalità anche per gli auricolari dell'azienda di Cupertino. Questi popolari auricolari wireless non saranno più limitati alla riproduzione audio, ma si evolveranno in strumenti multifunzionali capaci di arricchire l’esperienza utente con opzioni avanzate come il controllo della fotocamera, il monitoraggio del sonno e l’uso di gesti avanzati per il controllo.

AirPods: il controllo della fotocamera

Una delle innovazioni più attese è, per l'appunto, la possibilità di gestire la fotocamera dell’iPhone a distanza. Con il controllo della fotocamera, gli utenti potrebbero scattare foto o avviare registrazioni video senza toccare fisicamente il dispositivo. Questa funzionalità promette di semplificare situazioni come selfie di gruppo o la creazione di contenuti creativi che richiedono distanza dall’iPhone, rendendo il processo più fluido e immediato.

AirPods: il monitoraggio del sonno

Parallelamente, il monitoraggio sonno rappresenta un passo significativo verso il benessere digitale. Utilizzando sensori integrati, gli AirPods saranno in grado di analizzare i cicli del sonno, offrendo agli utenti dati dettagliati per migliorare la qualità del riposo. Questa funzione si integrerà, con ogni probabilità, con l’ecosistema salute di Apple, completando le capacità già presenti su dispositivi come l’Apple Watch. L’idea è quella di fornire una panoramica completa del benessere dell’utente, aumentando la consapevolezza e incentivando gli utenti stessi a perseguire stili di vita più sani.

AriPods: gesti avanzati

Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione dei gesti avanzati per il controllo tramite movimenti della testa. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile interagire con gli AirPods in modo ancora più naturale: un cenno del capo potrà servire per mettere in pausa la musica, rispondere a una chiamata o attivare l’assistente vocale. Questa soluzione non solo migliora l’accessibilità, ma rende anche l’esperienza utente più intuitiva e fluida, eliminando la necessità di toccare fisicamente il dispositivo.