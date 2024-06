Agcom: patentino digitale per contrastare fake news e cyberbullismo

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente lanciato un'importante iniziativa per introdurre percorsi formativi di cittadinanza digitale nelle scuole italiane. Questa mossa ha l'obiettivo di contrastare la diffusione delle fake news e il fenomeno del cyberbullismo, educando i giovani a un uso responsabile e consapevole del web.

Massimiliano Capitanio, Commissario dell'Agcom, ha spiegato che l'educazione civica oggi deve includere anche la conoscenza dei diritti e dei doveri nel contesto digitale. I giovani vivono sempre più in una dimensione virtuale, che a volte comporta conseguenze negative. Il patentino digitale è stato ideato per fornire agli studenti gli strumenti necessari a vivere la loro vita online in modo sicuro e responsabile.

I percorsi formativi avranno una durata variabile tra le 10 e le 20 ore e saranno offerti in modalità ibrida, combinando lezioni in aula con attività online. Gli studenti affronteranno tematiche fondamentali come la gestione della propria immagine digitale, comprendendo come proteggersi dalle reputazioni negative. Inoltre, verranno educati sul funzionamento degli algoritmi delle piattaforme social, per comprendere come questi influenzino la diffusione delle informazioni. Un altro aspetto cruciale sarà l'addestramento a riconoscere e contrastare efficacemente le fake news e i discorsi d'odio.

Educazione civica digitale

Questa iniziativa intende integrare i percorsi di cittadinanza digitale con l'insegnamento tradizionale dell'educazione civica, dedicando una parte specifica all'educazione civica digitale. L'obiettivo è fornire agli studenti una formazione completa e aggiornata che li prepari a navigare in modo sicuro e consapevole nel mondo digitale.

L'iniziativa dell'Agcom rappresenta un passo significativo nella lotta contro il cyberbullismo e la diffusione delle fake news tra i giovani. Offrire questi percorsi formativi permetterà ai ragazzi di acquisire le competenze necessarie per navigare in sicurezza nel mondo digitale e diventare cittadini digitali responsabili.

Questa formazione sarà un'opportunità preziosa per sviluppare una maggiore consapevolezza riguardo alle dinamiche online e alle potenziali minacce, promuovendo un uso più critico e sicuro delle tecnologie digitali.