Adware: nuova ondata su Google Play e App Store

I ricercatori di sicurezza di HUMAN hanno da poco scoperto che sul Play Store e sull’App Store è in corso una vera e propria “invasione” di app adware che oltre ad aver inondato di pubblicità, sia visibili che nascoste, gli utenti che le hanno scaricate hanno pure generato ingenti entrate passando per legittime.

Adware: in atto la nuova campagna Scylla

Andando più in dettaglio, le app scovate sono oltre 75 per quel che concerne il versante Android e più di 10 per quanto riguarda iOS. Sono presenti direttamente sugli store ufficiale di Google e Apple e fanno parte di una nuova campagna di frode pubblicitaria che è stata denominata Scylla. L’elenco completo delle app interessante è visionabile nel report condiviso dai ricercatori.

Le app in questione sfruttano un ID bundle che non corrisponde al loro nome di pubblicazione, in modo tale da farlo comparire agli inserzionisti come se i clic sugli annunci provenissero da una categoria software più redditizia.

Sui dispositivi Android, a meno che non sia stata disabilitata l'opzione di sicurezza Play Protect, le app dovrebbero essere rilevate automaticamente.

Su iOS, invece, Apple non è chiara su come rimuovere le app adware già installate sul dispositivo, ma qualora individuate vanno comunque rimosse manualmente e immediatamente.

I ricercatori fanno notare che questa è la terza ondata dell’operazione denominata Poseidon, la quale ha avuto origine ad agosto del 2019. La seconda ondata ha avuto luogo sul finire del 2020 ed è stata etichettata come Charybdis.

