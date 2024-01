Advanzia Bank: richiedi la tua carta in soli 2 minuti

Advanzia Bank è da poco arrivata anche in Italia e per i suoi clienti del bel Paese ha deciso di attivare una promozione davvero interessante.

Nello specifico, l'offerta riguarda la Carta di debito internazionale YOU, disponibile gratuitamente ONLINE.

Advanzia Bank: i dettagli della promo

I vantaggi che troviamo con la Carta YOU di Advanzia sono molteplici. Noi di Punto-Informatico, abbiamo deciso di riassumerle e di descriverle in maniera schematica per voi.

Zero costi : puoi richiedere la carta in soli due minuti senza alcun costo iniziale . Inoltre, il canone è incluso per sempre senza alcuna variazione contrattuale o costo nascosto.

: puoi richiedere la carta in soli due minuti . Inoltre, il canone è incluso per sempre senza alcuna variazione contrattuale o costo nascosto. Zero commissioni : puoi prelevare i tuoi soldi negli ATM convenzionati senza alcuna fee in tutto il mondo. Inoltre, non hai costi aggiuntivi nemmeno per i tuoi acquisti quando sei all'Estero.

: puoi prelevare i tuoi soldi negli senza alcuna fee in tutto il mondo. Inoltre, non hai costi aggiuntivi nemmeno per i tuoi acquisti quando sei all'Estero. Non è necessario il cambio banca : con Advanzia puoi attivare la tua carta senza possedere un conto corrente.

: con Advanzia puoi attivare la tua carta senza possedere un conto corrente. Copertura assicurativa : con questa carta hai a disposizione una polizza gratuita per i tuoi viaggi.

: con questa carta hai a disposizione una polizza gratuita per i tuoi viaggi. Carta di debito fisica : la carta che riceverai a casa ha il circuito MasterCard ed è compatibile con gli acquisti ONLINE grazie al SecureCode, un codice da impostare per effettuare transazioni a distanza.

: la carta che riceverai a casa ha il circuito MasterCard ed è compatibile con gli acquisti ONLINE grazie al SecureCode, un codice da impostare per effettuare transazioni a distanza. Pagamento differito: grazie ad un esclusivo servizio puoi decidere quanto saldare un determinato mese e la somma da corrispondere in un altro momento. Puoi impostare un importo minimo di circa 30 euro. Puoi decidere di differire il pagamento fino a 7 settimane dopo.

Costi ed altro

La Carta YOU di Advanzia Bank non ha alcun costo di apertura. La maggior parte delle operazioni, come abbiamo visto prima, è totalmente gratuita. Puoi dunque richiedere la tua carta in soli 2 minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.