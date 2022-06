Adobe regala grafiche e pennelli ispirati a David Bowie

Buon compleanno, David Bowie! Per celebrare i 75 anni dell'eclettico artista, Adobe ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi fan: 18 nuovi pennelli e più di 150 grafiche, adesivi e pattern gratuiti ispirati a Bowie e al suo iconico alter ego, Ziggy Stardust. «L'impatto di Bowie sulla creatività – fa sapere l'azienda statunitense – sul progresso dell'arte e sulla sperimentazione dell'individualità non potrà mai essere abbastanza. Per rendergli omaggio, abbiamo creato un kit di strumenti degno di un uomo delle stelle».

Sono due le tipologie di contenuti messe a disposizione da Adobe: oltre 150 grafiche di Ziggy Stardust e 18 pennelli digitali ispirati al caratteristico make-up di David Bowie. Per scaricare i contenuti gratuitamente basta accedere alla pagina ufficiale dell'iniziativa. Gli strumenti potranno essere utilizzati nei vari software di casa Adobe.

