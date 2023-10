Adobe Creative Cloud: su Amazon 1 anno del piano Fotografia a 88€ (-43%)

Fuochi d'artificio Amazon. In occasione della Festa delle Offerte Prime, 1 anno del piano Fotografia della suite Adobe Creative Cloud è in offerta a soli 88 euro anziché 154 euro, per effetto del maxi sconto pari al 43%. Una super promo, che come tale è destinata a esaurirsi già nelle prossime ore come già è accaduto quest'oggi per altri prodotti. Una volta completato l'ordine, il download è immediato.

Adobe Creative Cloud: 12 mesi del piano Fotografia in super offerta a 88 euro su Amazon

Il piano Fotografia di Adobe Creative Cloud include i software Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile e Photoshop, con 20 GB di spazio di archiviazione. Inoltre offre l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Adobe Firefly.

Photoshop e Lightroom, inutile girarci tanto intorno, sono il tandem ideale non solo per i fotografi professionisti ma anche per tutti i content creator e chi sta muovendo i primi passi nell'universo della fotografia. Un'accoppiata perfetta sia per ritoccare le immagini, sia per trasformarle in dei veri capolavori.

Sul sito ufficiale di Adobe il piano Fotografia è in offerta a 12,19 euro al mese, che in un anno fanno 146,28 euro. Grazie alla promo online di Amazon puoi risparmiare dunque la bellezza di 60 euro in 1 anno, qualcosa come 5 mesi di abbonamento standard. Ecco perché è un prezzo da non lasciarsi sfuggire, soprattutto oggi.

Approfitta ora dell'offerta di Amazon sul piano Fotografia di Adobe Creative Cloud, per ottenere 1 anno di abbonamento al super prezzo di 88 euro, beneficiando così del 43 per cento di sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.