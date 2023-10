Adobe Creative Cloud: 1 anno di Fotografia in offerta a 88 euro (-43%)

Sulla carta la Festa delle Offerte Prime è terminata stanotte, ma evidentemente Amazon si è dimenticato di aggiornare il listino prezzi. E nella maggior parte dei casi è un bene. Come per l'offerta sul piano Fotografia di 1 anno di Adobe Creative Cloud, anche oggi confermato al prezzo di 88 euro, scontato del 43% rispetto al prezzo più basso recente. Il piano in offerta propone uno spazio di archiviazione pari a 20 GB e funziona su tutti i principali dispositivi, sia desktop che mobili, oggi disponibili sul mercato.

Adobe Creative Cloud: 1 anno di Fotografia in offerta a 88 euro su Amazon

Il piano Fotografia di Adobe Creative Cloud include le app Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile e Photoshop, vale a dire il meglio che un fotografo o un content creator può chiedere oggi.

Lightroom e Photoshop sono inoltre due strumenti ideali per chi ha iniziato ad avvicinarsi all'universo dell'editing e vuole imparare ad usare i due software per eccellenza.

A tutto questo si aggiunge anche Adobe Firefly e le sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa, in modo da semplificare ulteriormente il processo di editing e ottenere effetti ancora più sbalorditivi.

Una volta completato l'ordine, riceverai via email il codice di attivazione del pacchetto. A questo proposito, ti consigliamo di usare un indirizzo email che usi spesso e non uno di quelli usa e getta.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon sul piano di Fotografia Adobe Creative Cloud, per ottenere 1 anno di abbonamento al prezzo di 88 euro, scontato del 43% rispetto al prezzo recente più basso.

