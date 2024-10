Adobe Max 2024: nuovi tool AI in arrivo su Photoshop e non solo

Adobe ha annunciato un sacco di novità al suo evento Adobe Max 2024 a Miami, Florida. Molte delle nuove funzionalità annunciate sono correlate all'intelligenza artificiale. Vi è ad esempio una funzionalità per generare video e immagini tramite l'uso di Adobe Firefly. È stato poi annunciato uno strumento di rimozione degli elementi integrato in Photoshop e un tool per la collaborazione tramite il suo nuovo Frame.io.

Il clou dell'evento Adobe Max 2024 è stato forse Firefly Video Model, ovvero il nuovo modello video di Adobe Firefly. Questo consente agli utenti di generare filmati B-roll e riempire le lacune nelle loro timeline utilizzando prompt di testo. Gli utenti possono creare videoclip basati su descrizioni testuali, nonché convertire immagini fisse o illustrazioni in videoclip dinamiche. Il modello video sarà disponibile anche in Adobe Premier Pro. Ciò consentirà agli editor di estendere le clip esistenti, rendere più fluide le transizioni o tenere le riprese più a lungo per una migliore tempistica durante le modifiche. Sono poi stati introdotti miglioramenti delle funzionalità in Photoshop e Illustrator. Gli utenti possono aggiungere o sostituire elementi nelle immagini usando semplici prompt di testo in Photoshop. Tale strumento, simile al tool dedicato di Google Foto, sfrutta l’AI per consentire agli utenti di rimuovere parti indesiderate delle immagini.

Adobe Max 2024: le novità per Illustrator e Frame.io

Oltre a Photoshop, anche Adobe Illustrator ha ottenuto tool AI. Gli utenti potranno infatti generare gli elementi di cui hanno bisogno per i loro progetti. All’evento Adobe Max 2024 è stata anche annunciata una funzione di ricolorazione generativa. Questa consentirà agli utenti di applicare temi di colore ai loro progetti con prompt di testo in modo che possano provare diversi schemi di colori. Adobe ha introdotto una nuova versione di Frame.io. La versione aggiornata aggiunge il supporto per le fotocamere Canon, Nikon e Leica in modo che più utenti possano ora trasferire e collaborare sui media. La piattaforma offre ora una gestione del flusso di lavoro migliorata che consentirà agli utenti di taggare, organizzare e tracciare le risorse multimediali in modo più efficace, con supporto anche per campi di metadati personalizzati.

Durante Adobe Max 2024, l’azienda ha anche presentato una nuova applicazione aziendale chiamata GenStudio per Performance Marketing. La piattaforma rientra nel portfolio GenStudio esistente di Adobe e aiuta i brand ad assemblare in modo efficiente annunci social media a pagamento, e-mail di marketing e annunci display su larga scala utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. Sono previste anche collaborazioni migliorate tra piattaforme come Campaign Manager 360 di Google, Meta, Microsoft Advertising, Snap e TikTok. Ciò consentirà alle aziende di attivare campagne direttamente dallo strumento e di apportare modifiche in base alle informazioni sulle prestazioni. Per saperne di più su tutte le novità presentate all’evento, è possibile consultare l'annuncio ufficiale dell’azienda.