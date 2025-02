Adobe Acrobat Reader DC: le novità dell’ultimo aggiornamento

Adobe Acrobat Reader DC si conferma come il software di riferimento per la gestione dei documenti in formato PDF, offrendo un’ampia gamma di strumenti per la visualizzazione, la stampa, la firma e l’annotazione dei file. Con l’ultimo aggiornamento, il programma introduce nuove funzionalità che migliorano l’usabilità e la praticità, rendendo il lavoro con i documenti digitali ancora più fluido ed efficiente.

Tra le innovazioni più interessanti spicca l’app mobile Acrobat DC, ora disponibile per dispositivi Android e iOS, che consente agli utenti di accedere ai propri documenti ovunque si trovino, con una compatibilità estesa anche a Windows Phone. Grazie a questa applicazione, lavorare sui file PDF diventa possibile in ogni momento, garantendo una continuità operativa tra desktop e dispositivi mobili.

Un’altra miglioria significativa riguarda la funzione "Compila e firma", che permette di riempire moduli digitali in modo rapido e intuitivo grazie a un sistema avanzato di completamento automatico. La stessa funzionalità è stata integrata nell’app mobile dedicata, rendendo ancora più semplice la gestione dei documenti su iPad e tablet Android. Inoltre, per ottimizzare la stampa, è stata implementata una modalità che consente di ridurre il consumo di inchiostro e toner, un’opzione particolarmente utile per chi utilizza il software su PC Windows.

L’aggiornamento introduce anche un’integrazione più profonda con Adobe Document Cloud, offrendo 5 GB di spazio di archiviazione gratuito per conservare e recuperare i file in qualsiasi momento. A questa funzione si affianca Mobile Link, che consente di accedere immediatamente ai documenti aperti di recente da qualsiasi dispositivo, garantendo una sincronizzazione continua tra desktop, web e mobile.

Per chi necessita di strumenti più avanzati, le funzionalità premium di Adobe PDF Pack offrono opzioni di conversione dei documenti in vari formati editabili come Word, Excel e PowerPoint, oltre alla possibilità di combinare più file in un unico PDF. Inoltre, è possibile trasformare documenti cartacei in file digitali semplicemente utilizzando la fotocamera dello smartphone.

Il servizio di firma elettronica consente di autenticare documenti in modo sicuro, mentre la funzione di invio e tracciamento offre una conferma di consegna dettagliata, sebbene quest’ultima non sia disponibile su dispositivi mobili. Infine, l’archiviazione online arriva fino a 20 GB per chi sceglie le opzioni avanzate.