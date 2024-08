Addio Apple ID: cambia la dicitura, introdotto "Apple Account"

Apple si prepara a introdurre una novità importante per tutti gli utenti dei suoi servizi. A partire da questo autunno, con il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, l’azienda modificherà il nome dell'account utilizzato per accedere ai suoi servizi. Il termine "Apple ID", che ha identificato finora l'account di ogni utente Apple, verrà sostituito da "Apple Account".

Questo cambiamento sarà applicato a tutti i prodotti e servizi Apple, allo scopo di rendere l’esperienza di accesso più coerente e semplice. Tuttavia, è importante sottolineare che il cambiamento sarà puramente terminologico e non comporterà alcuna modifica funzionale.

In altre parole, l'Apple Account continuerà a svolgere le stesse funzioni del vecchio Apple ID, consentendo agli utenti di accedere a tutti i servizi Apple come App Store, iCloud, Messaggi, Apple Store online, FaceTime, e molti altri.

Il cambiamento sarà solo ed esclusivamente terminologico

Anche le informazioni personali, i metodi di pagamento e le impostazioni di sicurezza non subiranno alcun cambiamento. Tutti i dati già associati al nostro account rimarranno intatti, così come le credenziali di accesso. Ciò che cambierà sarà solo il nome, il quale sarà uniforme in tutto l'ecosistema Apple, facilitando la comunicazione e l'interazione con i diversi servizi.

Apple ha scelto di apportare questo cambiamento per ridurre possibili confusione e migliorare la chiarezza nell'identificazione dell'account. Con l'uso di un solo termine per descrivere lo strumento di accesso, si evita l’uso di una terminologia diversa, che potrebbe creare incomprensioni, specialmente in contesti di assistenza o sicurezza.

Nei primi tempi, è possibile che questo cambiamento possa generare un po' di disorientamento tra gli utenti, specialmente per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali o la gestione della sicurezza del proprio account. Tuttavia, è importante ricordare che "Apple ID" e "Apple Account" fanno riferimento allo stesso strumento, e il passaggio non comporterà alcuna complicazione pratica.