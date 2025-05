Addio al roaming con Saily: scopri la eSIM ultra conveniente per oltre 200 paesi

Se viaggi spesso o ti stai comunque preparando per un viaggio all'estero in una zona non coperta dal roaming europeo, e dove saresti costretto dunque a cercare e acquistare una SIM locale, allora Saily è l'applicazione che fa per te. Si tratta di una eSIM che ti permetterà di avere una connessione sempre a portata di mano, con un piano dati personalizzato prima della partenza. Ti basta scaricare l'app e cominciare subito.

Saily ti garantisce una straordinaria copertura globale in oltre 200 destinazioni, senza dover acquistare una nuova SIM. La tua o le tue eSIM viaggeranno sempre con te, con piani flessibili che si adattano a ogni esigenza: potrai scegliere tra pacchetti settimanali da 1 GB fino a opzioni da 100 GB per sei mesi. E se i giga stanno per finire sarai avvisato quando avrai raggiunto l'80% del traffico, così puoi decidere se ricaricare oppure limitarti nell'uso.

Installare l'eSIM è semplicissimo: basta scaricare l’app, selezionare il piano e il gioco è fatto. Una volta arrivato a destinazione, il servizio si attiva automaticamente, garantendoti connessione immediata e sicura. La stessa eSIM può essere aggiornata per includere nuove destinazioni e nuovi piani dati.

Con assistenza clienti sempre dedicata, 24 ore su 24 7 giorni su 7, Saily è la scelta perfetta per chi viaggia. Scopri e sfrutta la comodità della eSIM.

