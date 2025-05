Addio a iOS 18: Apple cambia il nome dei suoi sistemi operativi

Apple ha annunciato un cambiamento radicale nel sistema di denominazione dei suoi sistemi operativi. Durante il prossimo WWDC 2025, previsto per il 9 giugno, l'azienda di Cupertino svelerà un nuovo schema di numerazione che si baserà sull'anno successivo al rilascio, un approccio simile a quello utilizzato nell'industria automobilistica. Questa mossa segna una svolta significativa per iOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS, con l'obiettivo di migliorare la coerenza e l'identità del brand.

Numerazioni non omogenee

Attualmente, l'ecosistema Apple presenta numerazioni disomogenee: iOS 18, watchOS 12 e visionOS 2 convivono creando una frammentazione che potrebbe confondere gli utenti. Con il nuovo sistema, si passerà direttamente a iOS 26, un salto che non solo unifica i numeri, ma rafforza anche l'integrazione tra i dispositivi. Questa standardizzazione rappresenta una mossa strategica per semplificare la comunicazione con gli utenti e rendere più intuitiva l'esperienza d'uso.

Design basato su visionOS

Ma non si tratta solo di numeri. I sistemi operativi riceveranno anche un restyling estetico ispirato al design di visionOS, il software che anima Vision Pro. Questo rinnovamento mira a offrire un'interfaccia moderna e uniforme su tutti i dispositivi Apple, migliorando l'usabilità e l'estetica complessiva. La coerenza visiva diventa quindi un pilastro fondamentale per l'ecosistema Apple, garantendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Novità attese per il prossimo keynote

Il keynote del WWDC 2025, previsto per le 13:00 ET (19:00 italiane), sarà il palcoscenico in cui Apple presenterà ufficialmente queste innovazioni, insieme ad altri aggiornamenti software e hardware. L'adozione di un sistema di numerazione basato sull'anno di rilascio rappresenta una strategia a lungo termine per consolidare il marchio e migliorare la percezione degli utenti. Inoltre, questa riorganizzazione punta a ridurre la frammentazione e a migliorare l'integrazione tra i dispositivi, offrendo un ecosistema più coeso e performante.

Con queste novità, il 2025 si preannuncia come un anno di svolta per Apple. L'azienda dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di adattarsi alle esigenze del mercato globale. La transizione verso iOS 26 e il nuovo approccio ai sistemi operativi non solo miglioreranno l'esperienza degli utenti, ma rafforzeranno anche la posizione di Apple come leader nel settore tecnologico.