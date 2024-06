Acquisti online all’estero: usa Cyberghost VPN, adesso a SUPER prezzo

Sei appena arrivato a New York e la tua prima mossa è quella di comprare i biglietti per il Madison Square Garden. Ovviamente, per evitare che i tuoi preziosi dati mobili finiscono, decidi di sfruttare la connessione Wi-Fi dell'hotel in cui ti trovi. Lo sai che hai appena fatto un regalo agli hacker? I tuoi dati personali e le informazioni della tua carta di credito sono esposti come in una vetrina! Quella connessione pubblica è il parco giochi preferito dai malintenzionati del web. Ti chiederai: come risolvere questa situazione? La risposta è semplice, ma non banale: CyberGhost VPN, adesso a un SUPER prezzo.

Acquisti online all’estero: perché scegliere CyberGhost VPN a SUPER prezzo

Quando usi una VPN, è come mettere uno scudo tra te e hacker, IPS e governi. Ogni volta che fai acquisti online all’estero, la VPN nasconde il tuo indirizzo IP e rende invisibile ciò che fai. CyberGhost è tra i migliori servizi VPN a fare questo. Inoltre, il binomio qualità-prezzo è adesso eccezionale: sconto dell’82% e prezzo di 2,19 euro al mese per due anni, con due mesi aggiuntivi gratis.

Certo, ci sono VPN gratuite a disposizione, ma se pensi che possano garantire la tua sicurezza, sei lontanissimo dalla realtà. Spesso, infatti, si rivelano trappole che tradiscono la fiducia degli utenti, in quanto davvero poco affidabili. CyberGhost, invece, offre la garanzia di rimborso di 45 giorni, un ottimo modo per usarla gratuitamente.

Considera seriamente di affidarti alla VPN di CyberGhost. Evita mettere a rischio i tuoi dati personali sulle reti Wi-Fi pubbliche, e scegli la protezione che meriti. CyberGhost ti offre sicurezza e tranquillità a un SUPER prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.