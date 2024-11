Acquisti di Natale in tutta sicurezza con una VPN

La corsa per gli acquisti di Natale è già iniziata, anche per via dell'avvicinarsi del Black Friday e delle sue offerte. Attenzione però, perché questo è anche il periodo dell'anno in cui le truffe online aumentano in maniera esponenziale.

Per difendersi la soluzione più efficace è l'utilizzo di una VPN, che non solo garantisce un'esperienza di acquisto in anonimato, ma permette anche di accedere agli e-commerce in totale sicurezza, con puntuali avvisi qualora il sito in questione sia poco affidabile.

Tra le migliori VPN per compiere acquisti online, non solo a Natale ma durante tutto l'anno, si annovera NordVPN, che rispetto ai servizi concorrenti offre anche un'assicurazione proprio contro le truffe legate agli acquisti per una copertura di 5.000 euro.

E a proposito di NordVPN, in occasione del Black Friday i piani di due anni godono di uno sconto fino al 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, i nuovi utenti ricevono 3 mesi extra di servizio in regalo.

In che modo una VPN aiuta a fare gli acquisti di Natale in sicurezza

Innanzitutto, l'utilizzo di una VPN rende l'attività sul web anonima. Ciò significa che nessuno può intercettare né i dati personali né tantomeno le informazioni sensibili delle carte di pagamento utilizzate per completare l'acquisto.

Un secondo aspetto importante riguarda la rilevazione di eventuali siti poco affidabili: non sempre si ha la necessaria competenza di riconoscere un sito ufficiale da uno fake, con un servizio VPN di qualità però questo problema viene facilmente risolto.

Tornando poi a NordVPN, in caso di raggiro online si potrà comunque ricevere un rimborso fino a 5.000 euro grazie a un'apposita assicurazione. Quest'ultima è disponibile nel piano Ultimate, al prezzo di 6,39 euro al mese per effetto del 74% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.