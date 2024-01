Acquista il piano a vita di IceDrive e paga comodamente con Klarna

Vuoi effettuare il backup dei tuoi dati più importanti in uno spazio di archiviazione sicuro e conveniente? Non devi far altro che aderire alle offerte vantaggiose di IceDrive.

Il cloud storage dell’azienda viene offerto con diverse opzioni. Una delle più conveniente è il piano quinquennale a soli 999 euro, che potrai comodamente pagare in tre rate senza interessi grazie con Klarna.

I vantaggi del piano quinquennale di IceDrive

Il piano quinquennale di IceDrive ti consente di archiviare i dati in uno spazio di archiviazione cloud davvero notevole a un prezzo più che conveniente. Le 3 rate senza interessi ti verranno addebitate sulla tua carta ogni 30 giorni. Ciò vuol dire che potrai sfruttare tutte le potenzialità di IceDrive.

Come detto in precedenza, puoi pagare in tre rate senza interessi tramite Klarna. Lo spazio cloud garantisce ai tuoi dati massima sicurezza. Ecco tutti i vantaggi che avrai con Klarna:

Pagamento in comode rate: dividi il costo in 3 rate senza interessi, così potrai procedere all’acquisto anche se non disponi del denaro necessario.

dividi il costo in 3 rate senza interessi, così potrai procedere all’acquisto anche se non disponi del denaro necessario. Acquista senza pensieri: Klarna ti offre una garanzia di rimborso di 14 giorni. Quindi, se il servizio non ti soddisfa, puoi richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Klarna ti offre una garanzia di rimborso di 14 giorni. Quindi, se il servizio non ti soddisfa, puoi richiedere il rimborso completo di quanto speso. Controllo finanziario facilitato: con all'app di Klarna, puoi monitorare facilmente le tue spese, le scadenze e quando ancora devi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: devi soltanto entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e acquistare lo spazio di cloud storage di alta qualità, dove sicurezza e velocità sono garantiti.

Se non disponi del denaro per acquistare il servizio, c’è sempre Klarna che ti consente di pagare in tre comode rate. Approfittane subito: clicca sul bottone qui sotto!

