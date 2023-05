Acer Aspire 5: Ryzen 7, 8GB RAM e SSD 512GB a 190€ in MENO

Oggi ti segnalo un'offerta strepitosa che ti permette di avere un notebook dalle prestazioni elevate a un prezzo davvero vantaggioso. Prima che l'offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello Acer Aspire 5 a soli 559 euro, invece che 749 euro.

Probabilmente lo avrei già capito, questo è il prezzo più basso di sempre. Va da sé dunque che per averlo a questa cifra devi essere veloce. In questo momento, grazie uno sconto del 25%, puoi risparmiare ben 190 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Acer Aspire 5: un super portatile a un mini prezzo

Non ci sono dubbi che Acer Aspire 5 sia un portatile davvero eccellente. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 4700U e una scheda grafica integrata. Possiede 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e ti consentono di velocizzare tutti i programmi che vorrai usare. Sicuramente sarà in grado di venire in contro alle tue esigenze.

Ha un bellissimo schermo da 15,6 pollici FHD IPS con Acer Color Intelligence che restituisce immagini nitide e dai colori intensi. Una cornice sottile che offre uno spazio di visualizzazione più ampio e una tastiera full size con un touch pad bello largo e preciso. Possiede un SSD da 512 GB e ha già installato Windows 10 Home.

Fai presto perché un'offerta così allettante è destinata a durare poco. Quindi prima che svanisca fiondati su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 5 a soli 559 euro, invece che 749 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.