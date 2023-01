Acer Aspire 5 a un prezzo FOLLE su Amazon (-32%)

Oggi ti segnalo questa offerta che ha veramente dell'incredibile. Se fai presto puoi portarti a casa un notebook spettacolare a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Acer Aspire 5 a soli 429 euro, invece che 629 euro.

Oltre a questo sconto del 32%, che ti permette di avere un notevole risparmio, questa offerta ti dà anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo portatile ti offre delle ottime prestazioni. Grazie al potente processore AMD Ryzen 5 potrai tranquillamente lavorarci, giocare ed eseguire programmi pesanti senza nessun problema.

Acer Aspire 5: la scelta migliore per un notebook

Sicuramente Acer Aspire 5 a questo prezzo è la scelta migliore che puoi fare per avere un portatile performante a un ottimo prezzo. Infatti tutte le sue caratteristiche ti permetteranno di sfruttarlo a pieno e in modo estremamente versatile. Ha un ampio display da 15,6 pollici FHD con un design sottile e leggero. Perfetto per essere portato sempre con te.

Monta il potente processore AMD Ryzen 5 5500U che ha una scheda grafica integrata AMD Radeon, con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Questo si traduce in pratica in ottime prestazioni che non ti deluderanno affatto. Ogni programma funzionerà in modo fluido e veloce. È anche dotato di una scheda wireless che ti permette di sfruttare la WiFi 6. Avrai poi a disposizione un'ampia gamma di porte tra cui USB 3.2 per trasferimenti super veloci. E un ingresso HDMI che ti permette di collegare un secondo monitor. Inoltre viene fornito con Windows 11 Home già installato.

Non c'è dubbio, a questo prezzo è l'offerta più interessante del giorno per un portatile. Dovrai essere veloce perché questo ribasso non potrà durare a lungo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 5 a soli 429 euro, invece che 629 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.