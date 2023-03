Acer Aspire 3: portatile da 15,6" con Intel Core i5 a 150€ in MENO

Se vuoi un portatile che sia potente e versatile a un buon prezzo, allora dai un'occhiata a questa super offerta che sta proponendo Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 3 a soli 549 euro, invece che 699 euro.

Grazie all'ottimo sconto del 21% avrai un bel risparmio di 150 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo notebook monta il potente processore Intel Core i5 e ha un bellissimo display FHD LED da 15,6 pollici. Ci puoi fare proprio di tutto. A questo prezzo non è da farselo scappare.

Acer Aspire 3: il portatile potente a un prezzo hot

Sicuramente una delle caratteristiche che rende questo portatile un'ottima scelta è la sua CPU. Intel Core i5 di 11a generazione offre prestazioni eccellenti per ogni esigenza. Lo potrai tranquillamente usare sia per attività semplici, come per lavoro o scuola, ma anche per qualche gioco o programma pesante.

Potrai goderti i tuoi contenuti video nell'ampio display da 15,6 pollici FHD e, grazie alla scheda grafica Intel Iris Xe, ogni azione prenderà vita. È poi dotato di ben 8GB di RAM DDR4 espandibili fino a 12GB e un SSD da 512GB che ti garantirà una super velocità. Viene anche fornito con Windows 11 Home preinstallato, per cui quando ti arriva a casa lo potrai subito utilizzare. Inoltre è molto sottile e leggero. Ha una tastiera full size con tastierino numerico e un touch pad bello grande e fluido. La batteria garantisce un'autonomia di ben 9 ore senza ricarica.

Un vero affare dunque. Devi essere veloce perché ovviamente non potrà durare ancora molto questa offerta. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 3 a soli 549 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

