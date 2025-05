Acceso in Italia uno dei 12 computer quantistici attualmente funzionanti al mondo

Il 22 maggio 2025 rappresenta una data cruciale per l'innovazione tecnologica in Italia, con l'accensione del primo computer quantistico operativo presso il Politecnico di Torino. Questo evento segna l'inizio di una nuova era per il nostro Paese, che entra a pieno titolo nel ristretto gruppo di nazioni dotate di questa straordinaria tecnologia. Mikko Välimäki, co-CEO di Iqm Quantum Computers ha dichiarato che questo computer quantistico rappresenta solo l'inizio di una rivoluzione tecnologica che trasformerà radicalmente il modo in cui affrontiamo problemi complessi.

Il dispositivo, dotato di cinque qubit, è uno dei soli dodici esemplari attualmente funzionanti al mondo. La sua attivazione segna un balzo in avanti decisivo nel panorama delle tecnologie computazionali avanzate, aprendo nuove possibilità in settori strategici come la cybersecurity, l'intelligenza artificiale, la ricerca farmaceutica e la logistica.

La rivoluzione dei qubit

Il cuore di questa straordinaria innovazione risiede nei qubit, che sfruttano i principi della meccanica quantistica per raggiungere prestazioni impossibili per i computer tradizionali. A differenza dei bit convenzionali, i qubit possono esistere simultaneamente in più stati grazie al principio della sovrapposizione, moltiplicando esponenzialmente la capacità di calcolo. Questo rende i computer quantistici strumenti indispensabili per affrontare sfide computazionali estremamente complesse, con un consumo energetico significativamente inferiore rispetto ai supercomputer tradizionali.

Un gioiello tecnologico in ambiente controllato

L'installazione presso il Politecnico di Torino rappresenta un capolavoro ingegneristico. Il sistema criogenico mantiene i qubit a temperature prossime allo zero assoluto, circa 20 millikelvin, una condizione indispensabile per preservare i delicati stati quantistici. L'impianto, che occupa 4 metri quadrati per 3 metri di altezza, è stato progettato per garantire un isolamento perfetto da vibrazioni e interferenze elettromagnetiche, garantendo così prestazioni ottimali.

La tecnologia fornita da Iqm Quantum Computers è stata installata nel data center del Politecnico di Torino, un ambiente appositamente attrezzato per ospitare questo tipo di infrastruttura avanzata. Questa soluzione non solo sottolinea l'importanza strategica del progetto, ma rappresenta anche un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni accademiche e industria tecnologica.

Un ecosistema in espansione

Il progetto ha coinvolto una comunità di oltre 30 esperti, tra docenti, ricercatori e dottorandi, supportati da più di 60 studenti dei corsi specialistici in tecnologia quantistica. Questo sforzo collettivo ha permesso di creare un polo d'eccellenza per l'innovazione tecnologica in Italia, rendendo il Politecnico di Torino un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo in questo settore.

La disponibilità di un computer quantistico fisico sul territorio nazionale elimina la dipendenza da simulatori o piattaforme remote, offrendo opportunità senza precedenti per la ricerca applicata e lo sviluppo di soluzioni innovative. Numerose aziende hanno già manifestato interesse verso questa risorsa strategica, confermando il potenziale trasformativo della tecnologia quantistica per il futuro economico e scientifico del Paese.