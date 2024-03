Accedi all'intero catalogo Disney+ a soli 1,99€/mese per 3 mesi

Torna la promozione firmata Disney+: solo per un periodo limitato, puoi accedere a tutto il catalogo di serie, film e Originals a soli 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Un risparmio del 66%, quindi, sul piano Standard con pubblicità.

Per usufruire della promozione, è necessario abbonarsi entro il 14 marzo 2024. L'offerta è valida solo per i nuovi abbonati e per coloro che desiderano riattivare un abbonamento precedentemente disdetto.

Dopo i primi 3 mesi, si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile del piano Standard con àubblicità, attualmente pari a 5,99 euro, ma potrai sempre disdire prima del rinnovo, in qualsiasi momento.

La promozione Disney+, in cosa consiste

Con Disney+, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti esclusivi che non troverai su nessun altro servizio di streaming. Guarda le serie e gli Originals più acclamati, dai classici senza tempo ai successi più recenti, dai film Disney fino ai documentari National Geographic: c'è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le età.

Il piano Standard con pubblicità in promozione a 1,99 euro al mese offre qualità video fino a 1080p Full HD e la possibilità di riproduzioni simultanee su due dispositivi. Inoltre, Disney+ è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smart TV e console di gioco. Presente anche una funzione di parental control per gestire la visione dei più piccoli.

La promozione Disney+ è disponibile a tempo limitato. Attiva (oppure riattiva) un abbonamento online tramite la pagina dell'offerta per usufruire dello sconto e accedere all'intero catalogo Disney+ a soli 1,99 euro al mese per ben 3 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.