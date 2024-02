Accedi all'intera programmazione Sky con NOW a partire da 6,99€ al mese

Se i prezzi dei piani mensili di Sky ti frenano nel sottoscrivere qualunque tipo di contratto, con ogni probabilità i nuovi piani annuali di NOW ti faranno cambiare idea. Oggi il pass Entertainment, che include le serie TV e gli show original di Sky, è in promo a 6,99 euro al mese per 1 anno (12 mesi al prezzo di 10).

Il secondo piano più conveniente è quello che prevede la combo pass Cinema e pass Entertainment, in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi. Lo stesso prezzo richiesto per il pass Sport, che include l'intera programmazione sportiva di Sky. E come ciliegina sulla torta finale segnaliamo NOW Premium, il pacchetto più completo a soli 11,99 euro al mese per 1 anno.

NOW è la porta d'ingresso all'intera programmazione Sky a soli 6,99 euro al mese

A rendere così competitiva l'offerta di NOW è la fruibilità dei contenuti esclusivamente via streaming. L'applicazione è disponibile gratis su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, PC Windows, Mac, console per videogiochi e Smart TV.

Per una visione più completa possibile, il consiglio è di approfittare della super promozione del piano NOW Premium, che rispetto agli altri piani aggiunge anche la visione su due schermi in contemporanea, l'ond demand senza pubblicità e il supporto all'audio Dolby Digital 5.1.

A livello di qualità dei contenuti disponibili in catalogo, NOW - insieme a Sky - rappresenta l'eccellenza delle piattaforme streaming oggi disponibili nel mercato italiano.

Cogli al volo le nuove offerte di NOW sui piani di 12 mesi per accedere all'intera programmazione di Sky a partire da 6,99 euro al mese per 1 anno.

