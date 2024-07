Accedi a tutti i tuoi contenuti streaming preferiti con la Fire TV Stick 4K Max in PROMOZIONE

La Fire TV Stick 4K Max è il dispositivo di massima qualità della linea delle Fire Stick targate Amazon e oggi, in occasione del Prime Day, è disponibile uno sconto maxi del 41% proprio sulla Fire TV Stick 4K Max per un costo totale e finale di 46,99€.

Fire TV Stick 4K Max: offertissima Prime Day

La Fire TV Stick 4K Max è il lettore multimediale più potente targato Amazon, progettato per arricchire il tuo intrattenimento. Grazie a un processore potente, le app si avviano alla velocità della luce. Le immagini e i suoni sono incredibilmente realistici: goditi contenuti in 4K Ultra HD con supporto per Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos.

La Fire TV Stick 4K Max supporta anche il Wi-Fi 6E, garantendo una riproduzione in streaming più fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. Questo ti permette di godere di un’esperienza di streaming ininterrotta e di alta qualità.

Trasforma la tua casa in una galleria d’arte con la modalità Ambiente di Fire TV, che ti consente di mostrare oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo. Inoltre, puoi sfruttare al massimo la tua Casa Intelligente: controlla dispositivi compatibili come videocamere e luci, e chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o di abbassare le luci, tutto con un semplice comando vocale.

Con 16 GB di memoria, la Fire TV Stick 4K Max offre il doppio dello spazio rispetto alla Fire TV Stick 4K e ad altri lettori multimediali della nostra gamma. Questo significa ancora più spazio per app, giochi e contenuti scaricati.

Su Amazon, oggi, la Fire TV Stick 4K Max viene scontata del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 46,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.