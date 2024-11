A Natale regala un volo ITA Airways: sconto del 10% su tutte le gift card

Al Black Friday di quest'anno non poteva mancare all'appello ITA Airways: la compagnia di bandiera ha lanciato una promozione per acquistare una gift card fino a 1.000 euro con uno sconto del 10%. Scopriamo come funziona nel dettaglio l'offerta.

Gift card ITA Airways scontate con questo codice

Dal 22 al 26 novembre, chi acquista una gift card ITA Airways da 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro e 1000 euro potrà ricevere uno sconto del 10%, inserendo il codice promo BLACKFRIDAY.

Ecco come riscattare, passo per passo, l'offerta:

Collegati al sito web di ITA Airways e seleziona la gift card dal taglio desiderato Prima di effettuare il pagamento, nel campo dedicato al codice promozionale inserisci BLACKFRIDAY Il codice dovrà essere scritto interamente in maiuscolo ed essere applicato correttamente tramite apposito pulsante

Puoi utilizzare una gift card ITA Airways per acquistare qualsiasi biglietto aereo per qualsiasi tratta effettuata dalla compagnia aerea, oltre che per eventuali servizi aggiuntivi. La card è valida per 12 mesi, ma attenzione: non è rimborsabile. Tuttavia, può essere utilizzata per volare successivamente alla scadenza: l'importante è che la prenotazione sia effettuata prima.

Le gift card ITA Airways sono sicuramente un ottimo regalo di Natale per amici e parenti viaggiatori, ma anche per se stessi: approfitta dello sconto del 10% inserendo il codice BLACKFRIDAY, entro il 26 novembre, sul sito web di ITA Airways.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.