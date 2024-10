-80% su tutti i piani Cloud: l'offerta di ottobre di Internxt

Internxt, leader nel settore dell'archiviazione cloud sicura e decentralizzata, offre una delle migliori soluzioni sul mercato, e durante il mese di ottobre propone uno sconto dell'80% su tutti i suoi piani Premium. Un'opportunità imperdibile per migliorare la gestione dei tuoi dati in modo sicuro.

Internxt: la soluzione Cloud più sicura, scontatissima

In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza e l'efficienza nello storage dei dati sono fondamentali. Avere un piano di archiviazione cloud affidabile ti permette di conservare documenti importanti, foto e video senza occupare spazio sui tuoi dispositivi, rendendo più semplice accedere a questi file da qualsiasi luogo.

Internxt si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono uno dei servizi più avanzati e sicuri disponibili oggi:

Massima sicurezza e protezione della privacy : adotta una tecnologia di crittografia end-to-end avanzata, garantendo che i tuoi file siano sempre al sicuro. I dati caricati vengono crittografati sul tuo dispositivo e suddivisi in frammenti, rendendo impossibile per chiunque, eccetto te, accedere ai tuoi file;

: adotta una tecnologia di crittografia end-to-end avanzata, garantendo che i tuoi file siano sempre al sicuro. I dati caricati vengono crittografati sul tuo dispositivo e suddivisi in frammenti, rendendo impossibile per chiunque, eccetto te, accedere ai tuoi file; Archiviazione decentralizzata : a differenza di altre soluzioni cloud tradizionali, Internxt utilizza un'architettura decentralizzata. I tuoi file non sono memorizzati in un unico server centrale, ma distribuiti in diverse posizioni, riducendo notevolmente i rischi di attacchi informatici o perdita di dati;

: a differenza di altre soluzioni cloud tradizionali, Internxt utilizza un'architettura decentralizzata. I tuoi file non sono memorizzati in un unico server centrale, ma distribuiti in diverse posizioni, riducendo notevolmente i rischi di attacchi informatici o perdita di dati; Piattaforma open-source: la trasparenza è al centro della filosofia di Internxt. Essendo un progetto open-source, chiunque può verificare il codice e assicurarsi che rispetti i più alti standard di sicurezza e privacy, offrendo un controllo totale sulle proprie informazioni.

Internxt offre diverse opzioni di piani di archiviazione per adattarsi alle tue esigenze personali o aziendali. Grazie all'offerta di ottobre con uno sconto del 80%, potrai ottenere spazio di archiviazione cloud sicuro e sostenibile a un prezzo imbattibile. Ad esempio, in questo momento il piano annuale da 10 TB costa 60€ anzichè 299,99€. Un bel risparmio, non è vero?

Per approfittare della promozione vai sul sito di Internxt.

