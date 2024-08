6 mesi gratis di Apple Music: ecco il trucco per sfruttare la promo

Apple Music, il servizio di streaming di Apple dedicato al mondo della musica, è accessibile con un abbonamento di 10,99 euro al mese oppure con una prova gratuita di un mese. Con la nuova promozione in corso, è possibile, però, accedere 6 mesi gratis ad Apple Music. La promozione può essere riscattata direttamente dall'app Apple Music da tutti gli utenti che rientrano nei requisiti e, in particolare, che hanno un dispositivo idoneo.

Per verificare la possibilità di ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Apple Music è gratis per 6 mesi: ecco la promo

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music ci sono due modi:

con un nuovo iPhone è necessario accedere all'app di Apple Music, dopo aver completato la configurazione del dispositivo e aver aggiornato il sistema operativo all'ultima versione di iOS

è necessario accedere all'app di Apple Music, dopo aver completato la configurazione del dispositivo e aver aggiornato il sistema operativo all'ultima versione di iOS con un dispositivo audio compatibile non necessariamente nuovo (l'elenco dei dispositivi comprende: AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro); in questo caso è necessario abbinare il dispositivo in questione a un iPhone o a un iPad, aggiornare il sistema operativo dello smartphone o del tablet all'ultima versione disponibile e poi accedere all'app di Apple Music

Gli utenti che possono accedere alla promozione vedranno un banner all'interno dell'app di Apple Music. In questo modo sarà possibile riscattare i 6 mesi gratis e accedere per tutto il periodo promozionale alla piattaforma di streaming di Apple. Al termine del periodo gratuito, per continuare a utilizzare il servizio sarà necessario attivare l'abbonamento da 10,99 euro al mese (oppure la versione Studenti o quella Famiglia) o anche attivare Apple One, il bundle di servizi che consente l'utilizzo di tutti i principali servizi Apple.

